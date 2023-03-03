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Занятость Экономическая политика

Свобода против полного дня: вакансии со свободным графиком в Самаре стали искать на 42% чаще

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале интерес к вакансиям со свободным графиком на платформе Авито Работа в Самаре вырос на 42%. Больше всего вакансий с таким форматом работы было размещено в группах профессий "Маркетинг, реклама, PR" (27% от всех объявлений), "Искусство, развлечения" (19%), "Фитнес, салоны красоты" (17%). Медианная заработная плата специалистов со свободным графиком в Самаре составила 85 000 рублей (+52%).

Работа со свободным графиком становится все более востребованной у соискателей. Интерес к подобным вакансиям на платформе Авито Работа в феврале 2023 года в Самаре вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели также стали активнее предлагать сотрудникам гибкое начало дня, гибридные и свободные форматы работы. Так, 29% объявлений, опубликованных на Авито Работе, приходится на вакансии со свободным графиком.

Наибольшее число предложений с таким режимом работы предлагают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале в столице было опубликовано более 60 тысяч вакансий, в Санкт-Петербурге — более 16 тысяч. В двух столицах отмечается и наибольшая соискательская активность. Также в топ городов вошли Новосибирск (почти 10 тысяч вакансий), Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара (более 8 тысяч вакансий).

"Свободный график имеет много преимуществ и для соискателей, и для работодателей. Компании часто отмечают повышение продуктивности и мотивации сотрудников, жестко не привязанных ко времени работы. Кроме того, это позволяет бизнесу быть более гибким. Для кандидатов такой формат — удобная возможность для сотрудничества с несколькими компаниями и эффективного планирования времени. Поэтому мы видим рост и числа подобных вакансий, и соискательского интереса к свободному графику. На Авито Работе представлен большой выбор вакансий в разных нишах и городах. Пользователи могут подобрать место работы, независимо от квалификации, опыта и карьерных устремлений. Для работодателей доступен ряд HR-Tech решений, позволяющих сократить время на поиск сотрудников. Например, чат-боты помогают автоматизировать первые этапы общения с кандидатами, а если сотрудник нужен срочно, можно отобрать резюме, отмеченные бейджем "Могу выйти завтра", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В каких сферах можно работать со свободным графиком

Большое количество вакансий со свободным графиком на платформе Авито Работа в Самаре было размещено в группах профессий "Маркетинг, реклама, PR" (доля 27% от всех опубликованных объявлений). Специфика профессиональных задач в этих сферах часто не требует постоянного нахождения в офисе и позволяет гибко выстраивать рабочие будни.

В Самаре популярны вакансии со свободным графиком и в группе профессий "Искусство, развлечения" (19%). Для многих профессий индустрии развлечений характерен разъездной характер работы. Также в топ-3 в Самаре входит бьюти-сфера (17%). Представители этой индустрии могут выходить на работу по записи. Также сотрудников со свободным графиком привлекают в часы пиковых нагрузок, чтобы разгрузить основной персонал и обеспечить клиентам доступ к услуге в удобное время без лишнего ожидания.

Чаще стали привлекать персонал со свободным графиком и в других сферах. Так, на треть выросло число подобных вакансий в группах "Медицина, фармацевтика" и "Строительство", на четверть — в категории "Производство, сырьё, с/х".

Сколько зарабатывают свободные творцы

Медианная зарплата специалистов в Самаре, работающих по свободному графику, составляет 85 000 рублей (+52%). При этом во многих нишах оплата труда сотрудников, не привязанных к офису и жесткому рабочему графику, напрямую зависит от результатов и объемов работы, например:

  • В Сургуте требуется мастер перманентного макияжа с опытом от года. Работодатель предлагает несколько вариантов графика: 2/2, 3/2, 4/2, индивидуальные варианты. Выход в салон — по записи, постоянно находиться на рабочем месте не требуется. Заработная плата — до 200 000 рублей.
  • В Москве требуется менеджер по развитию климатической компании с собственным автомобилем. Работодатель предлагает гибкий график, возможность работать на дому. Заработная плата до 150 000 рублей, премии за выполненный план, помощь в поиске клиентов, компенсация топлива.
  • В Сочи требуется мастер-универсал для выполнения ремонтных работ от починки электрики до ремонта квартир под ключ. Работа разъездная, заработная плата — до 300 000 рублей.
  • В Самаре ищут ветеринарного врача в выездную ветеринарную службу. Работодатель предлагает свободный график с выездом ветврача на дом к клиентам. За месяц можно зарабатывать до 200 000 рублей.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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