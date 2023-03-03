Денис Мантуров и Дмитрий Азаров встретились с коллективом самарского завода "Пегас-Агро"

В пятницу, 3 марта, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вице-премьер вместе с главой региона Дмитрием Азаровым осмотрел новую производственную площадку одного из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России "Пегас-Агро".
Завод "Пегас-Агро" работает на территории Волжского района Самарской области с 2010 года, выпуская инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "ТУМАН" - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и целый ряд дружественных иностранных государств. Технику линейки "Туман" используют как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.
Как рассказала Денису Мантурову генеральный директор компании Светлана Линник, на сегодняшний день каждая четвертая машина в России, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений - это машина "Пегас-Агро", компания занимает 24% рынка. В условиях беспрецендентного санкционного давления компания "Пегас-Агро" не только не сократила объемы производства, но и благодаря федеральным и региональным мерам поддержки справилась со всеми вызовами, продолжая развиваться и наращивая объемы продукции.
"Стартовавший с небольшого учреждения, благодаря энергии руководства и профессионализму коллектива проект вырос до крупного серийного производства. Сегодня "Пегас-Агро" вносит серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса и в целом в экономику региона", - отметил Дмитрий Азаров.
В декабре прошлого года компания запустила новую производственную площадку, которая позволяет увеличить мощность предприятия в 2,5 раза. Старт ее работе дал губернатор Дмитрий Азаров. Министр промышленности и торговли Российской Федерации оценил современные производственные площадки, осмотрев основные цеха предприятия.
Светлана Линник подчеркнула, что сегодня компания активно ведет работу по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники, и планируется, что уже в ближайшее время все машины будут выходить полностью с российским электронным оборудованием. Как отметила гендиректор "Пегас-Агро", компания не первый год внедряет культуру бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда", что позволяет оптимизировать многие технологические процессы.
Также стоит отметить, что сотрудники "Пегас-Агро" в свободное от основной работы время восстанавливают легендарный советский штурмовик Ил-2. Работу обещают обязательно довести до конца и поставить машину "на крыло".
Денис Мантуров отметил высокую динамику развития завода и уровень локализации, что особенно важно в современных условиях. "На предприятии увеличилась производительность труда, удалось серьезно увеличить объем выпуска готовой продукции. На момент начала участия в проекте с конвейера ежедневно сходило не более 3 единиц техники, а на сегодняшний день этот показатель составляет 6 машин в день", - отметил зампред Правительства РФ - глава Минпромторга России.
Вторую половину дня Денис Мантуров и Дмитрий Азаров проведут в Тольятти на АвтоВАЗе, где запланирована обширная рабочая программа.
Последние комментарии
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