В Тольятти муниципальный служащий незаконно начислил себе премию

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В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело на 62-летнего директора муниципального бюджетного учреждения. Ему вменяют мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.