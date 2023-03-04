В Самарской области закрыто движение для грузового и маршрутного транспорта на подъезде к Оренбургу

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств с 19:00 4 марта до 08:00 5 марта.