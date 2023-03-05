Тольяттинец пришел в гости и обокрал отца своей девушки

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины. Его подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, тольяттинец обокрал отца своей девушки. Он пришел в гости к возлюбленной, пообщался с ее 69-летним отцом, увидел, где находится банковская карта, и узнал пин-код. Когда потерпевший заснул, гость забрал карту и снял с нее в банкомате 30 тыс. рублей.
Полицейские быстро задержали подозреваемого, он не стал отнекиваться и признал вину.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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