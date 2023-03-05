Тольяттинец пришел в гости и обокрал отца своей девушки

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины. Его подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, тольяттинец обокрал отца своей девушки. Он пришел в гости к возлюбленной, пообщался с ее 69-летним отцом, увидел, где находится банковская карта, и узнал пин-код. Когда потерпевший заснул, гость забрал карту и снял с нее в банкомате 30 тыс. рублей.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, он не стал отнекиваться и признал вину.