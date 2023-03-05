Из-за метели ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

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В воскресенье, 5 марта, в 20:00 в Самарской области ограничили движение для грузового и рейсового транспорта на участке трассы М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".