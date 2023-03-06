Возобновлено движение по трассе М-5 на подъезде к Оренбургу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 марта, с 07:00 (мск) возобновлено движение на подъезде к Оренбургу с с 95-го по 132-й километр, в том числе на старом направлении трассы, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".