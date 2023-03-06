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Занятость Экономическая политика

Авито Работа: бьюти-мастеров в Самаре стали искать на 46% чаще

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале 2023 года количество вакансий для специалистов бьюти-сферы на платформе Авито Работа в Самаре увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели также стали проявлять больше интереса к работе в индустрии красоты: в феврале их активность в Самаре выросла на 40%.

Ещё в пандемию бьюти-сфера доказала свою устойчивость и адаптивность к изменениям, а после отмены ограничений показала рост и, как следствие, увеличение объёмов найма. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Так, предложений от работодателей на Авито Работе в феврале 2023 года в Самаре стало больше на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на платформе доступен большой выбор вакансий от салонов красоты — более 22 тысяч объявлений.

Пандемия стала драйвером изменений, которые повлияли на развитие всей индустрии. Развиваются разные форматы: сети, многопрофильные салоны красоты, небольшие студии с 2-3 мастерами, бьюти-коворкинги. Меняются и направления работы салонов красоты. Традиционно высоким остаётся спрос на услуги по уходу за волосами, ногтями, кожей. Кроме того, в последнее время вырос интерес к эстетическим и корректирующим процедурам, в том числе — аппаратным (лазерная косметология, микротоковая терапия, криолиполиз, RF-лифтинг). В результате этого многие команды пересобираются и начинают работать в нескольких направлениях. Часто такой подход требует привлечения дополнительного персонала, чтобы обеспечить спрос на новые услуги.

Наибольший рост объёмов найма наблюдается в традиционно востребованных направлениях бьюти-индустрии. Так, в Самаре увеличился спрос на мастеров маникюра (+35%), парикмахеров (+26%). На Авито Работе можно найти подходящую вакансию с удобным графиком. Чаще всего работодатели в Самаре предлагают бьюти-мастерам сменный график работы (57% вакансий от всех опубликованных на платформе объявлений) или полную занятость (доля 18%). Тем не менее для индустрии красоты более характерны варианты с неполным днём.

В бьюти-бизнесе отмечается рост спроса не только на бьюти-мастеров, но и на административный персонал. Так, количество вакансий администраторов в феврале 2023 года по России увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Бьюти-сфера за последнее время сильно изменилась. С одной стороны, неизменным остаётся спрос на хороших мастеров, способных обеспечить высокое качество услуг и при этом обладающих эмпатией и развитыми навыками коммуникации. С другой стороны, в индустрию красоты, где важную роль играет человеческий фактор, также стала проникать цифровизация и автоматизация, бизнес активно внедряет CRM-системы. Технологии затронули и непосредственно работу мастера с клиентом. В ряде направлений, например, косметологии, становится меньше "ручной" работы, ее заменяет высокотехнологичное оборудование. Это требует привлечения профильных специалистов, умеющих работать на сложных аппаратах. В поисках квалифицированных кадров работодатели всё чаще обращаются к специализированным онлайн-платформам. Здесь можно легко найти нужного специалиста в штат или на подработку. Когда мастер нужен срочно, можно отобрать резюме с пометкой "Могу выйти завтра", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В бьюти-индустрии растёт и соискательская активность: по итогам февраля в Самаре она увеличилась на 40%. Больше всего в России вырос интерес соискателей к вакансиям администратора (+88%), косметолога (+34%), мастера маникюра (+10%). При поиске работы люди стали обращать больше внимания на график и его удобство. Так, по России растёт популярность работы на неполный день (+41%) и со свободным графиком (+31%).

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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