Пожарные спасли 12 человек при тушении пожара в Тольятти

В понедельник, 6 марта, примерно в 4:38, начался пожар на ул. Белорусской, 2 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи и мебель на кухне в двухкомнатной квартире на площади 10 кв. м. На борьбу с огнем направили 12 человек. Пожар ликвидировали в 5:08.

Во время тушения огнеборцы спасли 12 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.