Авито Работа о карьерных стереотипах: в Самаре мужчины стали чаще размещать резюме в типично "женских" профессиях

На рынке труда наблюдается полное размытие границ — мужчины и женщины наравне строят успешную карьеру в самых разных индустриях. Эксперты Авито Работы отмечают как рост числа женских резюме в стереотипно "мужских" профессиях, так и увеличение количества мужских резюме в сферах, которые ранее воспринимались как более "женские": административной работе, бухгалтерии, образовании, медицине и бьюти-индустрии.

Число резюме от мужчин-соискателей на платформе Авито Работа в Самаре по итогам прошлого года заметно выросло в сфере красоты — на 46%. Также значительный прирост мужских резюме отмечен для административных позиций (+16%), медицинских профессий (+20%), сфер образования (+24%) и бухгалтерии (+25%).

"По данным Авито Работы, больше всего женских резюме размещено в сфере бухгалтерии и финансов (89% от общего числа), образования (84%), административной работы (81%), медицины (78%) и красоты (77%). При этом мы видим тенденцию к росту количества мужских резюме во всех перечисленных отраслях. Таким образом, рынок труда и сами соискатели становятся всё более открытыми и гибкими в вопросе выбора профессии и, прежде всего, ориентируются на собственные карьерные интересы", — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Специалисты по красоте

В бьюти-сфере в Самаре мужчин-соискателей в 2022 году стало на 46% больше. Мужчины в России стали чаще интересоваться профессиями мастера маникюра (+69%), визажиста (+57%), парикмахера (+50%) и косметолога (+35%). Всего за год представители сильного пола разместили около 18 тысяч резюме по профессиям в индустрии красоты и ухода.

Милый мой бухгалтер

В административной сфере в Самаре количество мужских резюме за год выросло на 16%. Анкет на должность офис-менеджера на Авито Работе от мужчин стало на 60% больше, на позицию секретаря — на 55%. В отрасли финансов число мужчин-соискателей увеличилось на 26%, резюме по профессии бухгалтера от них стало на 31% больше.

С заботой о людях

Число соискателей среди мужчин, желающих работать в социальной сфере, в частности — в медицине, по итогам года в Самаре возросло на 20%. Резюме на должность медбрата стало на 74% больше, фармацевта — на 56%. Также на платформе Авито Работа на 27% увеличилось количество резюме от мужчин в образовательной сфере. Профессию учителя мужчины выбирали на 43% чаще, воспитателя — на 42%.

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