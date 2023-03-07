Как необычно отметить 8 марта в Самаре?

В этом году ТРК Космопорт не перестает удивлять. Каждой представительнице прекрасного пола, он предлагает исполнить любимые хиты под аранжировку живого оркестра (12+).
Кроме этого на празднике обещают провести тематические конкурсы. И независимо от ответов каждая дама получит свой подарок.
Приходите!
Зона действия: центральный атриум
Дата мероприятия: 8 марта
Начало в 14:00
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.