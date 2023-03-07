Как необычно отметить 8 марта в Самаре?

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В этом году ТРК Космопорт не перестает удивлять. Каждой представительнице прекрасного пола, он предлагает исполнить любимые хиты под аранжировку живого оркестра (12+).