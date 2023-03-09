В Самаре из-за непогоды образовалась пробка из трамваев

В четверг, 9 марта, около ТЦ "Пирамида" в Самаре образовалась пробка из трамваев, передает городской департамент транспорта.
"В связи со скоплением воды на путях у ТЦ "Пирамида" на ул. Ново-Садовой с 6.48 до 8.43 образовался простой трамваев маршрутов №№ 5,7,22,24", — отмечается в сообщении.
Сейчас движение восстановлено в оба направления.
"Приносим извинения за временные неудобства. В связи с погодными условиями просим заранее выбирать маршрут следования. Телефон горячей линии по работе общественного транспорта: 8(846) 207-70-11", — добавили в ведомстве.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.