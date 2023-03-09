В Самаре из-за непогоды образовалась пробка из трамваев

В четверг, 9 марта, около ТЦ "Пирамида" в Самаре образовалась пробка из трамваев, передает городской департамент транспорта.

"В связи со скоплением воды на путях у ТЦ "Пирамида" на ул. Ново-Садовой с 6.48 до 8.43 образовался простой трамваев маршрутов №№ 5,7,22,24", — отмечается в сообщении.

Сейчас движение восстановлено в оба направления.

"Приносим извинения за временные неудобства. В связи с погодными условиями просим заранее выбирать маршрут следования. Телефон горячей линии по работе общественного транспорта: 8(846) 207-70-11", — добавили в ведомстве.