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Занятость Экономическая политика

ВСК выступила организатором HR-форума в Ростове-на-Дону

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил организатором очередного HR-форума "Формирование и развитие команды в бизнесе. Современные вызовы и решения". В мероприятии приняли участие руководители HR-департаментов и профессиональных сообществ — всего более 80 гостей. В рамках события спикеры обсудили успешные мотивационные проекты, инструменты управления корпоративной культурой и основные тренды в сфере управления персоналом.

Андрей Попов, руководитель "Центра изучения рынка труда" и основатель одного из крупнейших в России клубов работодателей рассказал, в какие компании сейчас хотят идти самые продуктивные сотрудники, какими качествами должен обладать лидер, чтобы собрать вокруг себя лучшую команду, и как за последний год изменились инструменты мотивации персонала.

Продолжил тему Степан Лысенко, руководитель блока Организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК. В ходе своего выступления он провел презентацию мотивационного проекта компании, который в короткий срок позволил бизнесу достигнуть целевых показателей эффективности сотрудников.

Другой спикер ВСК — Садеков Ильяс, руководитель стратегической программы "Медицина" — рассказал, как культура неравнодушия и вовлеченности сотрудников позволяет развивать медицинские сервисы ДМС и формировать гибкий клиентоориентированный продукт.

По мнению Александра Абраменко, генерального директора ООО "Аквамарин" повышение вовлеченности персонала в рабочий процесс является еще одним методом удержания и увеличения производительности сотрудников. В качестве примера Александр привел конструктор программ лояльности "СВОИ" — платформа включает в себя скидки и бонусы от партнеров, модуль "Биржа идей" для обмена опытом и реализации новых проектов внутри компании, корпоративную социальную сеть и прочие возможности.

Ольга Губарева, консультант отдела трудоустройства и специальных программ занятости управления государственной службы занятости населения Ростовской области рассказала о том, какая сложилась ситуация на рынке труда Ростовской области, и как местная администрация помогает компаниям в подборе персонала. А Светлана Плющева, руководитель группы мониторинга и аналитики Корпоративного университета ТМК2U оценила влияние изменений в системе оплаты труда на рост ключевых показателей бизнеса.

Завершился форум дискуссией с участием всех гостей мероприятия о возможностях взаимодействия с сотрудниками через работу с их ценностями.

"Несмотря на изменения в экономике, работа с HR-брендом продолжает быть важной частью стратегии российских компаний. Сейчас бизнесу особенно важно удерживать талантливых специалистов, опытных управленцев, снижать текучесть кадров. Для повышения эффективности сотрудников важен комплексный подход — выстраивание коммуникаций внутри компании, проведение различных мотивационных мероприятий, "гибкий" социальный пакет. В рамках подобных HR-форумов профессионалы отрасли могут не просто обмениваться опытом, но и делиться эффективными инструментами работы с персоналом, прогнозировать тренды на рынке труда для соответствия этим изменениям", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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