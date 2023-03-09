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Общество

У Климовского моста эвакуируют флот перед весенним ледоходом

ТОЛЬЯТТИ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области предупреждает жителей с. Климовка, с. Актуши, с. Ягодное, с. Подстепки, п. Приморский, а также близлежащих населенных пунктов и садово-некоммерческих товариществ о предстоящей эвакуации флота перед весенним ледоходом.

Эвакуация будет производиться из района строительства моста через р. Волгу в с. Климовка, в акваторию затонов с. Климовка и с. Актуши.

В ближайшее время запланирован раскол льда с привлечением ледокольного флота в районе правого берега р. Волга на участке между затонами с. Климовки и с. Актуши, а также в затоне с. Актуши.

"Во избежание несчастных случаев и для обеспечения Вашей личной безопасности просим воздержаться от выхода на лед на левобережном и правобережном участках р. Волги около строительного объекта и между затонами с. Климовки и с. Актуши, а также в самих затонах с. Климовка и с. Актуши", — говорится в сообщении.

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