У Климовского моста эвакуируют флот перед весенним ледоходом

Министерство транспорта Самарской области предупреждает жителей с. Климовка, с. Актуши, с. Ягодное, с. Подстепки, п. Приморский, а также близлежащих населенных пунктов и садово-некоммерческих товариществ о предстоящей эвакуации флота перед весенним ледоходом.
Эвакуация будет производиться из района строительства моста через р. Волгу в с. Климовка, в акваторию затонов с. Климовка и с. Актуши.
В ближайшее время запланирован раскол льда с привлечением ледокольного флота в районе правого берега р. Волга на участке между затонами с. Климовки и с. Актуши, а также в затоне с. Актуши.
"Во избежание несчастных случаев и для обеспечения Вашей личной безопасности просим воздержаться от выхода на лед на левобережном и правобережном участках р. Волги около строительного объекта и между затонами с. Климовки и с. Актуши, а также в самих затонах с. Климовка и с. Актуши", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.