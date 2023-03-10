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Занятость Экономическая политика

88% людей в Самаре поддерживают новый подход к отпускам

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По трудовому законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части. Однако продолжительность одной из них должна быть не менее 14 дней. Аналитики Авито Работы выясняли, как люди относятся к поступившей в Минтруд инициативе директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об изменении нормы об обязательных неделимых 14 днях и упрощении разделения отпуска.

Дольше или чаще: как предпочитают отдыхать люди

Предпочтения людей по частоте и продолжительности отпуска разделились на три группы. 30% в Самаре респондентов предпочитает делить отпуск на две равные части. 31% отдыхают раз в год и тратят сразу все положенные дни оплачиваемого отпуска. 27% предпочитают брать отпуск несколько раз в год неравномерными отрезками времени.

Что касается новой инициативы, в Самаре 29% людей отметили, что в случае принятия изменений об упрощении разделения отпуска будут отдыхать чаще.

"Люди стали внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Мода на трудоголизм и гонку за успехом прошла, мы видим устойчивый тренд на стремление к жизненному балансу. Для его достижения регулярные отпуска необходимы. При этом не все люди — сторонники длительного отдыха. Есть те, кто предпочитает отдыхать короткими промежутками, но часто. Для таких сотрудников более привлекательна возможность раздробить отпуск на несколько частей. Работодателям такой вариант тоже удобен, так как облегчает ротацию сотрудников на время их отсутствия или позволяет найти временную замену. Например, когда сотрудник нужен срочно, на Авито Работе по бейджу "Могу выйти завтра" можно отфильтровать резюме кандидатов, готовых выйти на работу или подработку в сжатые сроки", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Преимущества коротких отпусков: что думают люди

Как показало исследование Авито Работы, в Самаре 88% людей видят преимущества в идее упростить разделение оплачиваемого отпуска. По их мнению, так будет проще планировать путешествия (42%) и согласовывать дни отдыха с другими членами семьи (32%). Для 31% несколько коротких отпусков — возможность получить больше времени для отдыха и перезагрузки. Еще 27% отметили, что в случае принятия инициативы у них будет больше времени для решения личных дел.

Среди преимуществ участники опроса не забывали и про рабочие задачи. Так, 20% опрошенных в Москве в случае отмены неделимого отпуска будет проще чередоваться с коллегами. Еще 22% станет удобнее планировать рабочие проекты.

Однако не все согласны с тем, что отмена обязательного 14-дневного отдыха необходима. Так, 12% опрошенных не увидели плюсов в такой инициативе.

Онлайн-опрос был проведен в феврале 2023 года, в нём приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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