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Светская хроника

Дуэт из Самары поборется за 300 тыс. руб. в шоу "Конфетка"

МОСКВА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 марта, самарцы Сергей Назаркин и Антон Ерисов поборются за 300 тыс. руб. в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.

В рамках шоу никому не известные песни, выложенные в Интернет, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше (по мнению зрителей в зале и жюри), принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тыс. руб., который будет разыгрываться в каждом выпуске. Ведущие шоу - Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Исполнители песен - самые популярные российские звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.

В новом выпуске зрители увидят пять незабываемых номеров от российских звезд, которые шокируют всех. Но главный приз проекта уйдет настоящему хитмейкеру, чью песню звездный артист превратил в конфетку.

Клип дуэта из Самары на песню "В поисках тебя" вызвал бурную реакцию среди членов жюри и ведущих. Смогут ли волжане выиграть главный приз, можно будет увидеть 11 марта в 21:00 на ТНТ.

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