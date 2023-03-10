Дуэт из Самары поборется за 300 тыс. руб. в шоу "Конфетка"

В субботу, 11 марта, самарцы Сергей Назаркин и Антон Ерисов поборются за 300 тыс. руб. в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.

В рамках шоу никому не известные песни, выложенные в Интернет, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше (по мнению зрителей в зале и жюри), принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тыс. руб., который будет разыгрываться в каждом выпуске. Ведущие шоу - Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Исполнители песен - самые популярные российские звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.

В новом выпуске зрители увидят пять незабываемых номеров от российских звезд, которые шокируют всех. Но главный приз проекта уйдет настоящему хитмейкеру, чью песню звездный артист превратил в конфетку.

Клип дуэта из Самары на песню "В поисках тебя" вызвал бурную реакцию среди членов жюри и ведущих. Смогут ли волжане выиграть главный приз, можно будет увидеть 11 марта в 21:00 на ТНТ.