ВТБ в ближайшее время расширит условия "семейной ипотеки"

ВТБ в ближайшее время расширит возможности клиентов при покупке вторичного жилья по "семейной ипотеке". Воспользоваться условиями программы смогут родители детей-инвалидов в тех регионах, где отсутствует строительство многоквартирных домов. Одновременно банк готовится включить в периметр льготных сделок закрытые паевые инвестиционные фонды.

"ВТБ стратегически важно обеспечить доступность жилищного кредитования в России, поэтому мы намерены оперативно поддержать инициативу правительства. В текущих условиях программы с господдержкой пользуются наибольшей востребованностью среди заёмщиков — по ним сейчас мы выдаем примерно каждый второй кредит. Новое решение о модернизации госпрограмм расширит число потенциальных клиентов и позволит приобрести им новую комфортную квартиру со сниженной ставкой по ипотеке", — прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

Накануне о модернизации госпрограмм объявило правительство РФ. Согласно принятому решению, родители детей-инвалидов в тех регионах, где отсутствует строительство многоквартирных домов, смогут оформить "семейную ипотеку" на вторичное жилье. Кроме того, средства "Ипотеки с господдержкой-2020", "семейной", "Дальневосточной" и ИТ-программ можно будет направлять на покупку жилья не только у застройщиков, но и у закрытых паевых инвестиционных фондов.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ с господдержкой. В феврале на льготных условиях банк проводил примерно каждую вторую сделку. Наибольшим интересом у клиентов пользовалась "семейная ипотека": ее оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — "Ипотека с господдержкой-2020": ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

Всего за второй месяц года банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января. Факторами роста рынка стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.