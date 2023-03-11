В Самарской области с 13 по 20 марта пройдет несколько магнитных бурь

На следующей неделе в Самарской области пройдет череда магнитных бурь. Синоптики рассказали, в какие дни следует ждать солнечный ветер.

В воскресенье, 12 марта, самарцы почувствуют первый удар. Буря силой в 3 балла обрушится на губернию с 10:00.

Геомагнитная активность Солнца будет недолгой, уже через несколько часов она начнет падать до отметки в 2 балла.

В среду, 15 марта, жителям региона предстоит выдержать 4-балльный удар. В четверг и в пятницу, 16 и 17 марта, бури продолжатся.

С воскресенья, 19 марта, магнитная буря вновь начнет набирать силу. В понедельник, 20 марта, следует ждать 4-балльной геомагнитной активности.