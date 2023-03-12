В самарской "Универ Студии" прозвучит "Классика в стиле джаз"

В Самаре 22 марта в концертном зале "Универ Студия" на ул. Молодогвардейская, д. 151 выступит квартет "Черный квадрат" с программой "Классика в стиле джаз".
На этом концерте прозвучат самые популярные композиции квартета, а также пьесы, исполненные в эфире проекта "Квартет 4×4" на телеканале Культура.
Среди них - "Шутка" по мотивам Scherzo из сюиты № 2 И. С. Баха, "Второй полет шмеля" по мотивам музыки Н.А. Римского-Корсакова, "Танец с саблями" - обработка одноименного произведения А. Хачатуряна в жанре латина, "Болеро" - композиция, представляющая пьесу Равеля в стиле фьюжн, "Летняя гроза" - авторская трактовка знаменитого финала концерта "Лето" из цикла "Времена Года" Антонио Вивальди и другие.
Квартет "Черный Квадрат" уже 15 лет выступает на лучших филармонических площадках страны, а также является постоянным участником международных классических и джазовых музыкальных фестивалей.
Флейта - Зоя Вязовская
Фортепиано - Ольга Кияшкина
Контрабас - Ираклий Долидзе
Ударные - Игорь Ямпольский
Начало - в 19:00.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!