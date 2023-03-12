В самарской "Универ Студии" прозвучит "Классика в стиле джаз"

В Самаре 22 марта в концертном зале "Универ Студия" на ул. Молодогвардейская, д. 151 выступит квартет "Черный квадрат" с программой "Классика в стиле джаз".

На этом концерте прозвучат самые популярные композиции квартета, а также пьесы, исполненные в эфире проекта "Квартет 4×4" на телеканале Культура.

Среди них - "Шутка" по мотивам Scherzo из сюиты № 2 И. С. Баха, "Второй полет шмеля" по мотивам музыки Н.А. Римского-Корсакова, "Танец с саблями" - обработка одноименного произведения А. Хачатуряна в жанре латина, "Болеро" - композиция, представляющая пьесу Равеля в стиле фьюжн, "Летняя гроза" - авторская трактовка знаменитого финала концерта "Лето" из цикла "Времена Года" Антонио Вивальди и другие.

Квартет "Черный Квадрат" уже 15 лет выступает на лучших филармонических площадках страны, а также является постоянным участником международных классических и джазовых музыкальных фестивалей.

Флейта - Зоя Вязовская

Фортепиано - Ольга Кияшкина

Контрабас - Ираклий Долидзе

Ударные - Игорь Ямпольский

Начало - в 19:00.