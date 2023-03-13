Счетная палата нашла нарушения при строительстве школы на Пятой просеке

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Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы бюджетные средства, выделенные с 2020 по 2022 годы на строительство общеобразовательной школы на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары.