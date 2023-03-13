В Самаре временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов

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В Самаре в связи с неудовлетворительным дорожным покрытием по Зубчаниновскому шоссе временно изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 22 и 75, сообщили в городском департаменте транспорта.