В Самарской области закрыто движение для грузовиков на участке трассы Р-229 до конца года

Данная мера вводится в связи с ранее выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Чёрная.

С 13 марта с 13:00 транспорту с общей массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград в Самарской области с 44 по 45 км на обходе Самары. Ограничение будет действовать до 30 декабря 2023 года.

Для остальных транспортных средств на мосту действует реверсивная схема движения.

Объезд закрытого участка возможен по автомобильным дорогам: А-298 "Р-208 - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, А-151 Цивильск - Ульяновск, М-5 "Урал", Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном (подъезд к аэропорту Казань), Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (за исключением закрытого участка).

ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.