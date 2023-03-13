16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области закрыто движение для грузовиков на участке трассы Р-229 до конца года Стало известно, кто очистит земли нацпарка "Самарская Лука" от спиртовой барды В Самаре временно изменена схема движения двух автобусных маршрутов В 2022 году в Самарской области число умерших вдвое превысило количество родившихся У самарских трамваев увеличен интервал движения из-за погоды

Общество

В Самарской области закрыто движение для грузовиков на участке трассы Р-229 до конца года

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Данная мера вводится в связи с ранее выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Чёрная.

С 13 марта с 13:00 транспорту с общей массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс  -Волгоград в Самарской области с 44 по 45 км на обходе Самары. Ограничение будет действовать до 30 декабря 2023 года.

Для остальных транспортных средств на мосту действует реверсивная схема движения.

Объезд закрытого участка возможен по автомобильным дорогам: А-298 "Р-208 - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, А-151 Цивильск - Ульяновск, М-5 "Урал", Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном (подъезд к аэропорту Казань), Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (за исключением закрытого участка).

ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Селихметьев 22 февраля 2023 15:22 До конца лета на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской ограничено движение транспорта

А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.

Катя Новикова 15 февраля 2023 16:11 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта

Виктор Чирков 25 января 2023 07:37 На ребенка "по барабану": пятилетнюю девочку в Самарской области не отдают родным после смерти мамы

Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

Фото на сайте

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2