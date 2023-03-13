В Самарской области закрыто движение для грузовиков на участке трассы Р-229 до конца года

Данная мера вводится в связи с ранее выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Чёрная.
С 13 марта с 13:00 транспорту с общей массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград в Самарской области с 44 по 45 км на обходе Самары. Ограничение будет действовать до 30 декабря 2023 года.
Для остальных транспортных средств на мосту действует реверсивная схема движения.
Объезд закрытого участка возможен по автомобильным дорогам: А-298 "Р-208 - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, А-151 Цивильск - Ульяновск, М-5 "Урал", Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном (подъезд к аэропорту Казань), Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (за исключением закрытого участка).
ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.