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Общество

В Самарской области водителей и пешеходов предупреждают о повышенной опасности на дорогах из-за погоды

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями.

"Уважаемые водители, помните, что при выпадении осадков в виде снега и дождя следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей могут стать дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками", - говорится в сообщении ГАИ.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.

Пешеходы также должны быть внимательны при переходе проезжей части только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

 
 

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