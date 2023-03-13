В Тольятти продают здание кинотеатра "Пирамида" почти за 38 млн рублей

В Тольятти выставили на торги здание кинотеатра "Пирамида", расположенное на ул. Свердлова, 11а. Соответствующий лот опубликован на портале "ГИС Торги".

Начальная цена объекта — порядка 38 млн рублей. Из них 29 млн руб. составляет стоимость трехэтажного нежилого здания, построенного в 1986 году. Его площадь — 2,2 тыс. кв. метров. Недвижимость находится в муниципальной собственности.



Прием заявок стартует утром 14 марта. Он продлится до 10 апреля, а уже через семь дней на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" состоится аукцион.