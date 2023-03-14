16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В нацпарке "Самарская Лука" расчистят 20 км экотропы от Рождествено до Гавриловой поляны Туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд В Самарской области стартует конкурс "Все зимы России" Тольятти принимает путешественника Валентина Ефремова Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2022

Туризм Общество

К новому туристическому сезону МТС запустила онлайн-гид по Самарской области

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС, цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Самарской области. Цифровой гид от МТС Travel будет приходить прибывающим в регион в приветственном SMS-сообщении. Он поможет туристам сориентироваться в местных достопримечательностях и познакомит с особенностями Самарской области.

Фото: предоставлено МТС

В гиде собрана информация о знаковых местах региона, традиционных блюдах местной кухни и необычных туристических маршрутах. Гости Самарской области узнают, как встретиться с товарищем Суховым на самарской набережной, где Илья Репин писал Бурлаков, почему Самару называют родиной слонов, и где можно прикоснуться к настоящим космическим аппаратам. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов относительно путешествий по региону — по мистическим местам Поволжья, Жигулевским горам, самым красивым смотровым площадкам, старинным городам и тематическим паркам.

"Ежегодно эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Самарской области. В 2022 году турпоток в наш регион установил абсолютный рекорд и составил более 2,5 миллионов туристов. Уже несколько лет в области работают цифровые сервисы МТС для путешественников — аудиогиды по городам Самарской области "Виртуальная прогулка" и по национальному парку "Самарская Лука". С помощью нашего нового сервиса МТС Travel гости смогут удобно и безопасно бронировать и оплачивать жилье в разных городах области. А представленный онлайн-путеводитель поможет сориентироваться в достопримечательностях и тонкостях местного туризма", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Самарской области, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.

Воспользоваться гидом МТС Travel с мобильных устройств могут абоненты других операторов по прямой ссылке.

МТС Travel — дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию "Броневик", сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2