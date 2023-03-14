Спрос на административный персонал в Самаре по итогам февраля 2023 года вырос на 14%

По итогам февраля этого года объем предложения для административного персонала на Авито Работе в Самаре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели также стали проявлять больше интереса к такой работе. Их активность в России увеличилась на 36%.

В феврале 2023 года спрос на персонал, выполняющий административные функции, в Самаре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Администраторы обеспечивают взаимодействие компаний с клиентами, формируют положительный клиентский опыт. Они решают и другие задачи: делопроизводство, ведение отчётности, контроль за работой персонала и т. д.

Административный персонал также незаменим в сфере услуг: фитнес-индустрии, туризме, индустриях гостеприимства и красоты. По итогам прошлого года сформировался уверенный тренд на рост вакансий в этих сферах. Активно развивается внутренний туризм, открываются новые заведения в сфере общепита, быстро растет индустрия красоты, где наряду с крупными сетевыми заведениями и традиционными салонами с небольшим набором услуг появляются совершенно новые форматы. Эти факторы закономерно увеличивают потребность бизнеса в опытном административном персонале. Так, предложение для администраторов салонов красоты в Самаре в феврале 2023 года выросло на 31%, гостиниц — на 25%.

В России растет спрос и на представителей других административных профессий: ассистентов (+71%), помощников руководителя (+11%), офис-менеджеров (+10%).

"Рост предложения для административного персонала закономерен. Для многих компаний, особенно в сфере услуг, администратор выступает звеном, обеспечивающим взаимодействие бизнеса и клиента. Влияет и цифровизация. С одной стороны, она помогла автоматизировать многие рутинные процессы в работе администраторов. С другой стороны, у компаний вырос спрос на специалистов со специфическими знаниями, например, умеющих работать в CRM-системах, способных взять на себя дополнительный функционал. Мы видим и рост интереса соискателей к административной работе. Такие позиции — хорошее начало карьеры, поэтому они интересны выпускникам без опыта работы. Кроме того, на онлайн-платформах доступен большой выбор вакансий для администраторов с разными графиками: на полную и частичную занятость, со сменным или свободным графиком. Это делает такие предложения интересными для людей, которым важно совмещать административную деятельность с учебой или другой работой. Чтобы соискатели могли трудоустроиться в стабильную компанию и сделать уверенный выбор, полезно почитать отзывы о работодателях от их действующих и бывших сотрудников", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Соискатели тоже стали чаще интересоваться работой в административной сфере. По итогам февраля, в Самаре соискательская активность выросла на 52%. В топ профессий с наиболее высоким ростом соискательской активности по стране вошли ассистенты (+163%), делопроизводители (+101%), администраторы салонов красоты (+88%), офис-менеджеры и администраторы ресторана (по +53%), помощники руководителя (+29%).

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