Спрос на административный персонал в Самаре по итогам февраля 2023 года вырос на 14%

По итогам февраля этого года объем предложения для административного персонала на Авито Работе в Самаре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели также стали проявлять больше интереса к такой работе. Их активность в России увеличилась на 36%.
В феврале 2023 года спрос на персонал, выполняющий административные функции, в Самаре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Администраторы обеспечивают взаимодействие компаний с клиентами, формируют положительный клиентский опыт. Они решают и другие задачи: делопроизводство, ведение отчётности, контроль за работой персонала и т. д.
Административный персонал также незаменим в сфере услуг: фитнес-индустрии, туризме, индустриях гостеприимства и красоты. По итогам прошлого года сформировался уверенный тренд на рост вакансий в этих сферах. Активно развивается внутренний туризм, открываются новые заведения в сфере общепита, быстро растет индустрия красоты, где наряду с крупными сетевыми заведениями и традиционными салонами с небольшим набором услуг появляются совершенно новые форматы. Эти факторы закономерно увеличивают потребность бизнеса в опытном административном персонале. Так, предложение для администраторов салонов красоты в Самаре в феврале 2023 года выросло на 31%, гостиниц — на 25%.
В России растет спрос и на представителей других административных профессий: ассистентов (+71%), помощников руководителя (+11%), офис-менеджеров (+10%).
"Рост предложения для административного персонала закономерен. Для многих компаний, особенно в сфере услуг, администратор выступает звеном, обеспечивающим взаимодействие бизнеса и клиента. Влияет и цифровизация. С одной стороны, она помогла автоматизировать многие рутинные процессы в работе администраторов. С другой стороны, у компаний вырос спрос на специалистов со специфическими знаниями, например, умеющих работать в CRM-системах, способных взять на себя дополнительный функционал. Мы видим и рост интереса соискателей к административной работе. Такие позиции — хорошее начало карьеры, поэтому они интересны выпускникам без опыта работы. Кроме того, на онлайн-платформах доступен большой выбор вакансий для администраторов с разными графиками: на полную и частичную занятость, со сменным или свободным графиком. Это делает такие предложения интересными для людей, которым важно совмещать административную деятельность с учебой или другой работой. Чтобы соискатели могли трудоустроиться в стабильную компанию и сделать уверенный выбор, полезно почитать отзывы о работодателях от их действующих и бывших сотрудников", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.
Соискатели тоже стали чаще интересоваться работой в административной сфере. По итогам февраля, в Самаре соискательская активность выросла на 52%. В топ профессий с наиболее высоким ростом соискательской активности по стране вошли ассистенты (+163%), делопроизводители (+101%), администраторы салонов красоты (+88%), офис-менеджеры и администраторы ресторана (по +53%), помощники руководителя (+29%).
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Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают