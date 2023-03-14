В Самаре прошел предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Вечером 12 марта в самарском кинотеатре "Zoom Cinema" ТРК "Эль Рио" состоялся предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Мероприятие посетил герой Российской Федерации, командир воздушного судна Дамир Юсупов.

В основу экшн-драмы режиссера Сарика Андреасяна легли события 15 августа 2019 года, произошедшие в районе аэропорта "Жуковский".

"Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва - Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены. В результате самолет совершил вынужденную жесткую посадку на кукурузное поле за пределами аэропорта. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и семь членов экипажа) выжили", - рассказали о сюжете фильма организаторы показа.

Спустя два дня после аварии Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а кабинный экипаж - орденами Мужества.

Дамир Юсупов (который, кстати, 17 лет прожил в Сызрани) рассказал, что съемки шли полтора-два месяца. При создании фильма он исполнял роль консультанта: раскрывал детали произошедшего, рассказывал свою биографию и объяснял актерам, как вести себя в кабине самолета.

"Полтора года назад я познакомился со съемочной группой Сарика Андерасяна. Они заинтересовались этой историей, нашли нужные контакты. Далее мы связались, я им рассказал о произошедшем, о своем пути в авиацию, об аварийной посадке, предоставил разные материалы и фотографии. В июне уже начались съемки", - вспоминает Дамир Юсупов.

Организаторы уверяют - работа Сарика Андерасяна при участии Дамира Юсупова, Егора Бероева, Ольги Хохловой, Марка Богатырева и других известных российских актеров является потенциальным лидером кинопроката в 2023 году.

"Это фильм о том, что всегда нужно идти к своей мечте, не сдаваться. Это картина о переоценке жизненных ценностей", - отметил Дамир Юсупов.

В прокат фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выйдет уже 16 марта 2023 года. Возрастное ограничение: 6+.