В Самаре прошел предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Вечером 12 марта в самарском кинотеатре "Zoom Cinema" ТРК "Эль Рио" состоялся предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Мероприятие посетил герой Российской Федерации, командир воздушного судна Дамир Юсупов.
В основу экшн-драмы режиссера Сарика Андреасяна легли события 15 августа 2019 года, произошедшие в районе аэропорта "Жуковский".
"Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва - Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены. В результате самолет совершил вынужденную жесткую посадку на кукурузное поле за пределами аэропорта. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и семь членов экипажа) выжили", - рассказали о сюжете фильма организаторы показа.
Спустя два дня после аварии Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а кабинный экипаж - орденами Мужества.
Дамир Юсупов (который, кстати, 17 лет прожил в Сызрани) рассказал, что съемки шли полтора-два месяца. При создании фильма он исполнял роль консультанта: раскрывал детали произошедшего, рассказывал свою биографию и объяснял актерам, как вести себя в кабине самолета.
"Полтора года назад я познакомился со съемочной группой Сарика Андерасяна. Они заинтересовались этой историей, нашли нужные контакты. Далее мы связались, я им рассказал о произошедшем, о своем пути в авиацию, об аварийной посадке, предоставил разные материалы и фотографии. В июне уже начались съемки", - вспоминает Дамир Юсупов.
Организаторы уверяют - работа Сарика Андерасяна при участии Дамира Юсупова, Егора Бероева, Ольги Хохловой, Марка Богатырева и других известных российских актеров является потенциальным лидером кинопроката в 2023 году.
"Это фильм о том, что всегда нужно идти к своей мечте, не сдаваться. Это картина о переоценке жизненных ценностей", - отметил Дамир Юсупов.
В прокат фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выйдет уже 16 марта 2023 года. Возрастное ограничение: 6+.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?