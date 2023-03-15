Самарские ученые создают лампы с оптимальными характеристиками света для разных агрокультур

Пришла весна, а с ней и проблемы аграриев. Выращивать нужно больше, быстрее и без потерь. Теперь так можно. Самарские разработчики создали лампы, ускоряющие рост и улучшающие хранение растений. Начали с картофеля. Чтобы он не зеленел, склады стали подсвечивать зеленым спектром - именно в нем останавливается выработка хлорофилла.

Чтобы вырастить растения в условиях закрытого грунта, нужно поддерживать постоянный микроклимат и уровень освещенности. Теплицы нужно постоянно досвечивать. Раньше для этого использовали люминесцентные лампы - это очень дорогой способ. Светодиодные лампы дешевле. Но состав спектра такого светильника не соответствует потребностям растений. Изучив его, можно воздействовать на разные стадии роста растений.

«Конечно же большую роль играет белый свет. Но к белому свету, добавочно, на первом этапе мы добавляем красный свет и желтый свет в соотношении 1 к 2. Синий свет позволяет стеблю утолщаться. Корневая система развивается, растение компактное. Растение не вытягивается к другому источнику света», - рассказывает Гульсум Тумаева, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Микробиотехнология" Самарского государственного аграрного университета.

В Самаре исследования уже помогли создать биомодуль для выращивания зелени и овощей. Промышленный образец можно создать, просто настроив модуль под конкретные требования аграриев. Эксперименты доказали, что редис в такой камере со светодиодными лампами созревает на неделю раньше. Быстрее растет салат, базилик и другая пряная зелень.

Для массового выращивания растений такой небольшой биомодуль не подойдет. Ученые решили проблему создав проект контейнерного фитомодуля. Идея та же. Размеры блока составляют 4х5 м с учетом утеплителя. Установка готова и проходит испытания. Ее можно будет использовать для выращивания свежей зелени в условиях Крайнего Севера, где и света и тепла не хватает. Контейнеры могут работать круглогодично. Тепло от светильников будет сохраняться внутри как в термосе, а это уже экономия ресурсов. Затрат меньше - продукции больше.