В Смышляевке 25 человек тушили крупный пожар в частном доме

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В среду, 15 марта, примерно в 16:42, начался пожар на ул. Комсомольской, 77 в пос. Смышляевка Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.