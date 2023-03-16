В Самаре сгорела квартира на ул. Мичурина

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В среду, 15 марта, в 17:56, загорелись вещи в квартире дома № 126 по ул. Мичурина в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.