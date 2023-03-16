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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК — участник выставки HR EXPO PRO

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал участником крупнейшей в России международной конференции и выставки для менеджеров по работе с персоналом HR EXPO PRO, где представил свои лучшие практики в развитии персонала и HR-бренда компании.

XXII Ежегодная международная конференция и выставка HR EXPO PRO проходит с 15 по 16 марта 2023 года в Москве и собрала свыше 100 ведущих спикеров и более шести тысяч посетителей онлайн и офлайн. Направленность выставки посвящена жизнестойкости и росту, потенциалу организаций и будущему страны в области развития человеческого капитала.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского страхового рынка, познакомил участников со своими успешными проектами в сфере HR. Стенд компании ориентирован на комфортное общение, заботу и здоровье людей. На нем в течение двух дней все желающие могут принять участие в зарядке от профессионального тренера с вкусными подарками от ВСК и лотерее с приятными сувенирами, а также побеседовать в переговорной зоне.

Руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК, Степан Лысенко, выступил в качестве спикера в главной пленарной сессии конференции "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости?". Руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК, Анастасия Пономарева, представила социальный проект компании "Забота на работе", а руководитель корпоративного университета, Александр Анапольский, рассказал слушателям о совместном кейсе компаний Everyco и ВСК о том, как формировать результативные команды с фокусом "не на всех, а на каждого".

"На HR EXPO мы хотели увидеть опыт коллег и в то же время показать наши успехи и основные вызовы на 2023 год. Мы продемонстрировали, что для сотрудников и соискателей бренд ВСК активно развивается, показали наши новые ценности и ключевые проекты в области управления персонала, благодаря которым Happy Index ВСК вырос на 12 процентных пунктов и находится в лучших значениях относительно всей страховой отрасли. Это показатели нашей системной работы над улучшениями, о которых нам говорили сами сотрудники: последовательная позиция и сохранение мотивации людей. Такие инициативы нашли отражение в значительном снижении текучести персонала", — поделился Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Проект "Забота на работе" включает в себя несколько уникальных для страховой отрасли сервисов для персонала: well-being марафон "Благополучие ВСК", всестороннюю поддержку сотрудников и их семей, а также собственный туристический центр.

В январе 2023 года Корпоративный университет ВСК и РАНХиГС открыли совместную кафедру "Управление инновациями и цифровой трансформацией", на которой создается площадка для развития управленческих компетенций среднего менеджмента, в том числе сотрудников из кадрового резерва, обмена опытом и внутренней экспертизой со слушателями и представителями крупнейших компаний.

В 2022 году ВСК запустила обновленную программу стажировок и развития собственного IT хаба с помощью проекта VSK IT Camp. Также была запущена уникальная платформа СВОИ для организации пространств коммуникаций и программ лояльности для сотрудников.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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