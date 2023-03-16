Страховой Дом ВСК стал участником крупнейшей в России международной конференции и выставки для менеджеров по работе с персоналом HR EXPO PRO, где представил свои лучшие практики в развитии персонала и HR-бренда компании.
XXII Ежегодная международная конференция и выставка HR EXPO PRO проходит с 15 по 16 марта 2023 года в Москве и собрала свыше 100 ведущих спикеров и более шести тысяч посетителей онлайн и офлайн. Направленность выставки посвящена жизнестойкости и росту, потенциалу организаций и будущему страны в области развития человеческого капитала.
Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского страхового рынка, познакомил участников со своими успешными проектами в сфере HR. Стенд компании ориентирован на комфортное общение, заботу и здоровье людей. На нем в течение двух дней все желающие могут принять участие в зарядке от профессионального тренера с вкусными подарками от ВСК и лотерее с приятными сувенирами, а также побеседовать в переговорной зоне.
Руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК, Степан Лысенко, выступил в качестве спикера в главной пленарной сессии конференции "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости?". Руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК, Анастасия Пономарева, представила социальный проект компании "Забота на работе", а руководитель корпоративного университета, Александр Анапольский, рассказал слушателям о совместном кейсе компаний Everyco и ВСК о том, как формировать результативные команды с фокусом "не на всех, а на каждого".
"На HR EXPO мы хотели увидеть опыт коллег и в то же время показать наши успехи и основные вызовы на 2023 год. Мы продемонстрировали, что для сотрудников и соискателей бренд ВСК активно развивается, показали наши новые ценности и ключевые проекты в области управления персонала, благодаря которым Happy Index ВСК вырос на 12 процентных пунктов и находится в лучших значениях относительно всей страховой отрасли. Это показатели нашей системной работы над улучшениями, о которых нам говорили сами сотрудники: последовательная позиция и сохранение мотивации людей. Такие инициативы нашли отражение в значительном снижении текучести персонала", — поделился Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.
Проект "Забота на работе" включает в себя несколько уникальных для страховой отрасли сервисов для персонала: well-being марафон "Благополучие ВСК", всестороннюю поддержку сотрудников и их семей, а также собственный туристический центр.
В январе 2023 года Корпоративный университет ВСК и РАНХиГС открыли совместную кафедру "Управление инновациями и цифровой трансформацией", на которой создается площадка для развития управленческих компетенций среднего менеджмента, в том числе сотрудников из кадрового резерва, обмена опытом и внутренней экспертизой со слушателями и представителями крупнейших компаний.
В 2022 году ВСК запустила обновленную программу стажировок и развития собственного IT хаба с помощью проекта VSK IT Camp. Также была запущена уникальная платформа СВОИ для организации пространств коммуникаций и программ лояльности для сотрудников.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.