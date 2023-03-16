В Самаре женщина попала под автомобиль на остановке

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В четверг, 16 марта, в Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.