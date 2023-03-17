В выходные в Самарской области пройдут дожди

Синоптики дали краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на предстоящие выходные, 18–19 марта. По данным Приволжского УГМС в регионе будет дождливо и пасмурно.

Днем в пятницу, 17 марта, в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C

В ночь на субботу, 18 число, будет облачно. Местами — в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха -2…+3 °C. Днем осадки сохранятся, ветер сменит направление на северо-восточное, столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.

В воскресенье, 19 марта, ночью в регионе сохранится переменная облачность, по-прежнему прогнозируются мокрый снег и дожди. Ветер Северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C.

Днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1…+6 °C.