В выходные в Самарской области пройдут дожди

Синоптики дали краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на предстоящие выходные, 18–19 марта. По данным Приволжского УГМС в регионе будет дождливо и пасмурно.
Днем в пятницу, 17 марта, в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C
В ночь на субботу, 18 число, будет облачно. Местами — в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха -2…+3 °C. Днем осадки сохранятся, ветер сменит направление на северо-восточное, столбик термометра поднимется до 0…+5 °C.
В воскресенье, 19 марта, ночью в регионе сохранится переменная облачность, по-прежнему прогнозируются мокрый снег и дожди. Ветер Северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C.
Днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1…+6 °C.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.