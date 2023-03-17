Под Самарой микроавтобус врезался в ограждение дороги

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В пятницу, 17 марта, на транспортной развязке с автодорогой М5 -Урал на 1016 км микроавтобус Peugeot Boxer столкнулся с дорожным ограждением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.