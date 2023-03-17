Под Самарой микроавтобус врезался в ограждение дороги

В пятницу, 17 марта, на транспортной развязке с автодорогой М5 -Урал на 1016 км микроавтобус Peugeot Boxer столкнулся с дорожным ограждением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских,ДТП произошло в 06:20. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением.
В момент происшествия в автомобиле находился только водитель, мединская помощь ему не понадобилась. Транспортное средство получило механические повреждения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!