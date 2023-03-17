Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 17 по 21 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
17.03.2023 с 10-00 до 15-00
Сызраснкий район
с. Варламово (ул. Ленина, д. 64-110)
17.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Садовая, пер. Северный, ул. Кооперативная, ул. Северная)
17.03.2023 с 07-00 до 12-00
Шигонский район
п. Пионерский (ул. Гагарина, ул. Советская)
17.03.2023 с 12-00 до 15-00
Шигонский район
п. Пионерский (ул. Мира, ул. Советская, ул. Коммуны, ул. Кооперативная)
17.03.2023 с 08-00 до 12-00
Шигонский район
п. Золотой
п. Гривенский
19.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Специалистов)
20.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Зеленовка (ул. Полевая, ул. Советская, ул. Рабочая);
с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Кооперативная, ул. Садовая, ул. Ворошилова, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Вокзальная, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Никольская, ул. Полевая, ул. Октябрьская, ул. Цветочная, ул. Рябиновая, пер. Северный, пер. Лунный)
20.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Савруха (ул. Вяльцина, ул. Дементьева)
20.03.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с. Большое Микушкино (ул.Советская)
21.03.2023 с 11-00 до 17-00
Волжский район
с. п. Чёрновский (ул. Самарская, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. 40 лет Победы, ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. Мира, ул. Речная, ул. Вишнёвая, ул. Зелёная, ул. Московская, ул. Чапаевская, ул. Дружба, ул. Ленина)
21.03.2023 с 09-00 до 14-00
Волжский район
с. п. Лопатино (ул. Садовая)
21.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Гагарина, ул. Лучистая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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