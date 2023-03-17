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Музеи и выставки Культура

Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Начало работы Самарского регионального археологического центра — филиала музея им. Алабина — запланировано на осень 2023 года. Об этом рассказал директор музея Андрей Кочетков.

Фото: vk.com

По словам Андрея Кочеткова, в сентябре откроется межрегиональная выставка "Лицом к лицу. Взгляд из прошлого", на которой будет представлена археология региона с древнейших времени и до XX века.

Впервые в музейной практике будут продемонстрированы воссозданные по методу М. М. Герасимова образы жителей Самарского региона всех без исключения археологических эпох, в том числе живших 12 000 лет назад.

Вторая выставка откроется в октябре.

Напомним, о том, что на базе музея им. Алабина планируется создать Самарский региональный археологический центр, стало известно в октябре 2022 года. Он будет размещен на площади в 2,9 тыс. кв метров на ул. Фрунзе, 96, в здании торгово-офисного центра "Самарский".

Новый филиал откроется не только как место для хранения музейных фондов, но и как общественное пространство: с выставочными залами и помещениями для занятий и детских мастер-классов.

"Предстоящее открытие регионального археологического центра — знаковое событие для нашего региона. Мы много лет ждали этого, у нас в регионе очень значимая научная археологическая школа. Идея этого центра была поддержана и организационно, и финансово губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках национального проекта "Культура" для этого центра будет также приобретено и новейшее выставочное оборудование на сумму 14 млн. рублей", — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Сейчас археологическая коллекция музея составляет более 60.000 единиц. На базе нового центра будет создано хранилище, которое закроет необходимость в площадях для размещения археологических коллекций, полученных при раскопках не только на территории Самарской области, но и соседних регионов.

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