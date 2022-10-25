Для самарского музея им. Алабина купят здание на ул. Фрунзе, 96

Для Самарского областного историко-культурного музея им. П.В.Алабина приобретут нежилое здание торгово-офисного центра "Самарский" на ул. Фрунзе, 96 общей площадью 2987 кв. м. На сделку в областном бюджете предусмотрено 110 млн рублей.

Как сообщили порталу "Волга Ньюс" в региональном министерстве имущественных отношений, с просьбой о покупке здания обратился минкульт.

"Приобретение нежилых помещений необходимо для размещения музейных фондов государственного бюджетного учреждения "Самарский областной историко-культурный музей им. П.В.Алабина" в связи с проведением капитального ремонта главного здания музея, а также организации работы сотрудников учреждения", - указывается в ответе минимущества на запрос.

После завершения ремонта основного здания в 2024 г. в приобретаемом здании планируется создать археологический центр, включающий музейный депозитарий с археологическими, палеоантроологическими и палеозоологическими коллекциями, специализированную археологическую библиотеку, научный архив, лекторий и тематическую экспозицию, открытую для посетителей.

Сейчас здание принадлежит ООО "Легмаш", аффилированному ГК "Град".

До Октябрьской революции на ул. Фрунзе, 96 находилось женское епархиальное училище. В советское время здесь работала Куйбышевская швейная фабрика №2 "Красная Звезда". В начале 2000-х в здании, выходящем фасадом на улицу, открылся торговый центр "Европа", а в здании бывшего цеха сейчас находится рынок "Самарский".

Напомним, здание, в котором располагается музей им. Алабина, будет капитально отремонтировано в рамках нацпроекта "Культура". Планируется, что в 2022 г. будет составлен проект. В апреле теперь уже экс-министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказывала, что музею на время ремонта предстоит переехать со всеми коллекциями в новое помещение, поиск которого тогда шел.