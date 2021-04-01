В Самаре оспаривается приказ по охране ОКН, куда входит ТЦ "Европа"

ООО "Легмаш", аффилированное ГК "Град", потребовало в суде признать недействительным приказ об утверждении охранного обязательства собственника зданий по ул. Фрунзе, 96, в числе которых торговый центр "Европа".

Приказ "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения "Банк", расположенного на ул. Фрунзе, д. 96, был подписан в ноябре 2020 г. Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Как сообщил финансовый директор ГК "Град" Александр Банников, объектом культурного наследия признано не только здание торгового центра, но и дворовые постройки, в том числе здание бывшего цеха, которое занимает рынок "Самарский", по адресу ул. Фрунзе, 96е. Оператором этого объекта и является ООО "Легмаш".

Приказом УГООКН на владельцев накладывается ряд обязательств по сохранению комплекса построек по ул. Фрунзе, 96. Так, в течение трех месяцев собственники должны демонтировать информационные и рекламные конструкции с фасада. В течение полутора лет разработать проектную документацию по ремонту дворовых фасадов и, собственно, выполнить ремонт.