В Самаре оспаривается приказ по охране ОКН, куда входит ТЦ "Европа"

ООО "Легмаш", аффилированное ГК "Град", потребовало в суде признать недействительным приказ об утверждении охранного обязательства собственника зданий по ул. Фрунзе, 96, в числе которых торговый центр "Европа".
Приказ "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения "Банк", расположенного на ул. Фрунзе, д. 96, был подписан в ноябре 2020 г. Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.
Как сообщил финансовый директор ГК "Град" Александр Банников, объектом культурного наследия признано не только здание торгового центра, но и дворовые постройки, в том числе здание бывшего цеха, которое занимает рынок "Самарский", по адресу ул. Фрунзе, 96е. Оператором этого объекта и является ООО "Легмаш".
Приказом УГООКН на владельцев накладывается ряд обязательств по сохранению комплекса построек по ул. Фрунзе, 96. Так, в течение трех месяцев собственники должны демонтировать информационные и рекламные конструкции с фасада. В течение полутора лет разработать проектную документацию по ремонту дворовых фасадов и, собственно, выполнить ремонт.
ООО "Легмаш", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2013 г. с уставным капиталом 726,9 тыс. рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка в 2019 г. — 3,39 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. рублей. В числе совладельцев гендиректор СК "Град" Эдуард Шматков и аффилированные группе компаний лица.
Здание ТЦ "Европа" относят к постройке конца XIX века, оно входит в границы охранной зоны ОКН федерального значения "Комплекс Кирхи" на ул. Куйбышева, 115, 117. До революции на ул. Фрунзе, 96 находилось женское епархиальное училище. В советское время здесь работала швейная фабрика №2 "Красная Звезда" Приволжского федерального округа. В начале 2000-х открылся торговый центр "Европа". Согласно выписке ЕГРН, с 2010 года здание находится в собственности ООО "ИтелоСтрой".