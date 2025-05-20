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Музеи и выставки Культура

Капремонт музея Алабина проведут к 2028 году

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сроки проведения капитального ремонта здания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина обозначены в программе социально-экономического развития региона.

Судя по документу, проект готов и на него получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабрь 2025 г. власти рассчитывают выбрать подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Завершить их планируют в конце 2027 года.

Андрей Кочетков: “Мы постараемся сохранить первоначальную архитектуру музея Алабина” Андрей Кочетков: “Мы постараемся сохранить первоначальную архитектуру музея Алабина”
Андрей Кочетков без малого год возглавляет музей им. П. В. Алабина. Этой зимой учреждение привлекло к себе много внимания — редкая выставка "Пермские боги", открытие кофейни, организация катка, красочное мэппинг-шоу и выпуск оригинальной сувенирной линейки. В интервью с Андреем Кочетковым поговорили о концепции развития музея: о сценариях работы с посетителями, демонстрации коллекций из фондов, отношении к оформлению выставок и надеждах на преображение здания после капитального ремонта.

Ранее власти сообщали, что в рамках капремонта в музее собирают сделать перепланировку для формирования функциональных зон. В частности, это могут быть зона гостеприимства (входная группа, рецепция, в т.ч. с функцией кассового зала, вестибюль, гардеробы, кафе на 44 места, площадка творческого взаимодействия, сувенирная лавка и тп.), лекторий (восстановление работоспособности зрительного зала на 270 мест, реорганизация соседствующих с залом помещений для обеспечения автономности комплекса лектория и повышения его функциональности с возможностью проведения кинопоказов, театральных и концертных представлений, лекций и конференций), конференц-центр (в дополнение к лекторию или независимо - группа помещений для проведения конференций, включая аудитории для работы по секциям, экспозиционные пространства, помещения для кофе-брейков и кулуарных обсуждений, с возможностью трансформации для проведения уроков и др. мероприятий, в т.ч. с детьми), а также зону сменных экспозиций, зону постоянной экспозиции, библиотеку, зону офисов, хранилище и т.д.

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