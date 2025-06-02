6 июня в 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Пушкин и его эпоха" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Лекция приурочена ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Посетители узнают о дворянской жизни пушкинской эпохи. Основой для погружения в первую треть XIX в. станет роман в стихах "Евгений Онегин" (12+), а также труды Юрия Лотмана — пушкиниста и основателя семиотической школы в России. Лекция позволит по-новому открыть для себя одно из самых известных произведений Александра Сергеевича.

Ирина Янцен также затронет несколько аспектов дворянской повседневности. Например, имущественное положение, разницу жизни в столице и в провинции, дворянские жилища в городе и поместья, средства передвижения, воспитание, образование и службу, развлечения и занятия дворянских женщин и многое другое.

Вход на мероприятие свободный. Предварительная запись не требуется.

Также 6 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет серия бесплатных кинопоказов ко дню рождения Пушкина. В 16:00 начнется фильм "Сказка о царе Салтане" (реж. Александр Птушко, 1966, 0+), а в 18:00 — "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (реж. Александр Митта, 1976, 6+).

В субботу, 7 июня, в 17:00 состоится девятое занятие киношколы "Больше, чем кино" (16+). Тема встречи — "Кшиштоф Кеслевский: к этике кино" (16+). Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Стоит ли верить режиссеру, который утверждает, что между его ранними документальными работами и поздними картинами, полными вольного полета фантазии, нет большой разницы? Стоит, если речь идет о Кшиштофе Кеслевском. Можно ли доверять режиссеру, который снимает свои самые успешные фильмы во Франции и на французском языке — "Двойная жизнь Вероники" (1991, 16+) и трилогия "Три цвета" ("Синий" (1993, 16+), "Белый" (1993, 18+), "Красный" (1994, 16+) — но утверждает, что не представляет себя без Польши? Можно, если это Кшиштоф Кеслевский. Как снять фильм, который избегает малейшего нравоучения, но при этом является недостижимым образцом этического кино? Убедительный ответ на этот вопрос дает Кшиштоф Кеслевский.

На девятой встрече киношколы участники обсудят творчество Кеслевского в контексте основных тенденций мирового кинематографа последних десятилетий ХХ века. Такой ракурс позволит обнаружить возможности, которые остаются упущенными современными режиссерами.

Стоимость занятия составляет 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Покупать билеты рекомендуется заранее в кассе музея или по ссылке: https://vk.cc/cMpl9I

Место встречи — Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

8 июня (воскресенье) Музей Рязанова организует несколько мероприятий.

В 14:00 пройдет лекция "Москва слезам не верит: психология и кино" (16+) практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям будет предложено погрузиться именно во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей — бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.

Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма "Москва слезам не верит" (1979, 18+). Гости услышат сравнение двух мужчин в судьбе Катерины, а также по-новому посмотрят на отношения главной героини и Гоши. Кто он — человек, которого она "так долго искала", или же обаятельный преследователь из электрички?

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMpl5M

В 16:00 начнется пешеходная экскурсия "Куйбышев — дипломатическая столица" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cA24cI