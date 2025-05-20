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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "Навстречу модернизму"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Заварка" анонсировала мероприятия на ближайшие выходные, 24 и 25 мая. Запланированы лекция "Смотрим на город через фотографию" (12+) и пешеходная экскурсия (6+).

Фото: галерея Заварка

В субботу, 24 мая, в 16:00 старший научный сотрудник музея-галереи "Заварка" Кирилл Гуров прочитает лекцию "Смотрим на город через фотографию" (12+). На действующей в "Заварке" выставке "Здесь осталось детство" (12+) представлен большой архив фотографий, сделанных в военном Куйбышеве.

Для чего люди фотографировали город? Как раскрывается суть снимков в зависимости от жанра? Посетители узнают о разных видах городской съемки, рассмотрят архитектурные, уличные и любительские фотографии, а также кадры, сделанные специально для медиа. Кроме того, гости лекции порассуждают, что фотографии прошлого могут рассказать нам сегодня.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 25 мая, в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия "Навстречу модернизму" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

В процессе прогулки экскурсанты узнают о жизни и деятельности Вагана Каркарьяна, а также увидят уникальные памятники деревянного зодчества, исследованием, популяризацией и защитой которых занимался известный самарский архитектор. Кроме того, на экскурсии будет затронута тема художественных работ Каркарьяна — участники узнают о процессе их создания и особенностях.
Место сбора — ул. Самарская, 207а. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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