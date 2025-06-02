В Тольяттинском краеведческом музее пройдет встреча с путешественником Артуром Чубаркиным

10 июня Тольяттинский краеведческий музей приглашает на встречу с членом Попечительского совета Тольяттинского краеведческого музея, членом Русского географического общества, известным путешественником Артуром Чубаркиным.
В марте–апреле 2025 г. Артур Владимирович принял участие в традиционной чукотской гонке на собачьих упряжках "Надежда", став единственным русским каюром. О традициях гонки, об опыте участия, о своих впечатлениях он расскажет на встрече, сопровождая свой рассказ фотографиями и видео.
Для участия во встрече с А. В. Чубаркиным нужна регистрация, т. к. количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Начало встречи в 18:00.
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