В "ЗИМ Галерее" откроется выставка работ Екатерины Олениной

В среду, 4 июня, в 18:30 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Непроговоренное" (12+) самарской художницы Екатерины Олениной. В экспозицию войдут живописные работы, написанные специально для выставки, а также текстильные скульптуры, вышивки и арт-объекты.

Екатерина Оленина — участница творческого объединения Aksometry lab. Работает с разнообразными медиумами: живопись, инсталляции, текстильные скульптуры, видео-арт, коллаж.

В своих работах художница обращается к личным переживаниям и создает собственную мифологию, исследует вопросы жизни и смерти, что позволяют ей по-новому взглянуть на привычные образы.

"Чтобы не бояться смерти, я создала для нее облик, в котором она выглядит добрым и милым персонажем, — рассказывает художница. — А когда наш страх становится просто персонажем, то его легче "укротить". Так я справляюсь со своими тревогами, вписывая их в свою личную мифологию и картину мира".

Екатерина Оленина работает в стиле примитивизма, использует яркие открытые цвета, намеренное упрощение форм, плоскостность изображения. Все это создает ощущение особой эмоциональной выразительности, естественности и свободы. Работы автора технически несложные и подчас напоминают детский рисунок, но при этом обладают особой поэтичностью и внутренней гармонией.