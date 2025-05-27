Галерея "Виктория" и ЗИМ Галерея представляют выставку "Им предстоял долгий путь". Открытие выставки состоится 6 июня в 19:00. Вход свободный.

В экспозиции собраны работы самарских художников разных поколений, работающих с живописью, фотографией, скульптурой, инсталляцией и перформансом. Работы объединены темой дороги — как буквального, так и внутреннего пути, где пересекаются реальность и сновидение, природа и город, наблюдение и участие.

Когда мы говорим о будущем регионального искусства, встает вопрос — это путь к признанию или движение в стороне от центра по забытым тропам? Еще недавно искусство регионов оставались в тени, но сегодня региональные художники все увереннее заявляют о себе, дерзко пересекают московские трассы, образуя собственные перекрестки и маршруты.

В работах самарских художников — дорога становится метафорой длительного процесса изменений, разворачивающихся постепенно, шаг за шагом. Экспозиция передает атмосферу странствий, где встреча с новой реальностью обостряет восприятие, но одновременно убаюкивает. Пейзажи, транспорт, смена обстановки — все превращается в образы на грани сновидения и реальности. Художники исследуют этот пограничный опыт, где личное переплетается с глобальным, а привычное теряет очертания и приобретает новые смыслы.



Художники: Яна Арбузова, Дина Богусонова, Антон Вейс, Виолетта Гришина, Иван Гудзловенко, Кирилл Гуров, Алексей Журавлев, Дмитрий Крылов, Владимир Логутов, Илья Михеев, аут-группа "Муха", Дима Птицын, Олег Симбат, Оксана Стогова, Андрей Сяйлев, Александр Филимонов.

Куратор: Сергей Баландин



Выставка пройдет с 7 июня — 6 июля. Время работы: среда–пятница с 16:00 до 21:00. суббота–воскресенье с 15:00 до 21:00. Вход свободный. Адрес: Ново-Садовая ул., 106, корп. 155.