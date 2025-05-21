В "ЗИМ Галерее" пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе

В воскресенье, 25 мая, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет творческая встреча (12+) с художественным руководителем драматического театра "Грань" Денисом Бокурадзе.

Бокурадзе расскажет о секретах актерской профессии и подводных камнях профессии "режиссер", о молодых актерах-стажерах "Грани", ближайших постановках театра и многом другом.

Встреча пройдет в рамках выставки "Обгоняя время" (6+) — совместного проекта театра "Грань" и культурного центра "ЗИМ Галерея". В экспозицию вошли 18 фотографий, инсталляции и цитаты основательницы театра "Грань" Эльвиры Дульщиковой и Дениса Бокурадзе.

Авторы проекта: художник-постановщик Урсула Берг, фотограф Дмитрий Недыхалов, художники по гриму Ольга Силантьева и Милена Свышинская. В фотосессиях приняли участие актеры-стажеры Драматического театра "Грань" (студенты мастерской Дениса Бокурадзе в Самарском институте культуры): Ольга Гречихина, Алиса Королева, Роман Пяткин, Максим Смирнов, Аркадий Филимонов.

Работа выставки продлена на неделю, до 1 июня.

Напомним, 15 мая прошла творческая встреча Дениса Бокурадзе в СОУНБ.