"Росгосстрах": COVID-19 стал главной причиной выплат по ипотечному страхованию

Половина ипотечных заемщиков страхует не только приобретаемые ими в кредит квартиру или дом, но также свои жизнь и здоровье, чтобы в случае печальных жизненных обстоятельств не оставлять близким обязательства перед банками. Доля таких предусмотрительных покупателей жилья постоянно растет. Если в 2021 году она составляла 48,5%, то в прошлом году уже 50%, подсчитали в компании "Росгосстрах".
При этом за последние четыре года на риск "смерть" приходится 65% общего объема возмещения по личному страхованию ипотечных заемщиков. Максимального значения этот показатель достигал в 2021 году (85%), минимального — в 2020-м (52%). В 2019-м и 2022-м доля выплат по смерти заемщиков составляла соответственно 70% и 62% всего возмещения по договорам ипотечного страхования. При этом в 2022 году доля трагедий в общем количестве страховых случаев с ипотечными заемщиками снизилась до 38%. Годом ранее количество выплат по риску "смерть" достигало 76%, в 2019-м и 2020-м этот показатель составлял, соответственно, 60% и 66%.
Самые распространенные причины ухода из жизни ипотечных заемщиков — это различные заболевания (52%) и несчастные случаи (47%). Причем за последние четыре года более 12% выплат по смерти в результате болезни приходится на COVID-19 и вызванные им осложнения. Таким образом находившаяся на пике два года пандемия коронавируса спровоцировала больше смертей, чем болезни сердечно-сосудистой системы (11%) и различные онкологические заболевания (7%).
Другой распространенной причиной выплат по полисам страхования жизни и здоровья ипотечных заемщиков является установление предусмотренной в договоре группы инвалидности: либо в результате производственных или бытовых травм и дорожно-транспортных происшествий, либо вследствие тяжелой болезни.
Как подсчитали в "Росгосстрахе", больше всего печальных страховых событий отмечается со страхователями в возрасте от 43 до 53 лет. 56% выплат по полисам ипотечного страхования связаны со смертью мужчин, 44% — женщин.
"Закон требует от заемщика в обязательном порядке застраховать только квартиру, поскольку до выплаты кредита она находится в залоге у банка. Но при этом обязательное ипотечное страхование покрывает только конструктивные элементы, даже без отделки. Лишь комплексный договор, включающий в том числе личное страхование жизни и здоровья заемщика, может обеспечить защиту финансового благополучия его близких в случае трагических событий, — напоминает начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК "Росгосстрах" Полина Григорьева. — Заключая такой договор, заемщик, по сути, проявляет заботу о своих наследниках, которым в случае его ухода из жизни достанется недвижимость, но не перейдут обязательства перед банком по погашению ипотечного кредита. Наша статистика подтверждает правильность такого подхода, тем более в случае пандемий — по мере роста портфеля договоров постоянно увеличивается и объем выплачиваемого "Росгосстрахом" возмещения по личному страхованию заемщиков. Так, в прошлом году выплаты выросли почти на 39% по сравнению с 2021 годом и превысили 340 млн рублей".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.