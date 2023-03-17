"Росгосстрах": COVID-19 стал главной причиной выплат по ипотечному страхованию

Половина ипотечных заемщиков страхует не только приобретаемые ими в кредит квартиру или дом, но также свои жизнь и здоровье, чтобы в случае печальных жизненных обстоятельств не оставлять близким обязательства перед банками. Доля таких предусмотрительных покупателей жилья постоянно растет. Если в 2021 году она составляла 48,5%, то в прошлом году уже 50%, подсчитали в компании "Росгосстрах".

При этом за последние четыре года на риск "смерть" приходится 65% общего объема возмещения по личному страхованию ипотечных заемщиков. Максимального значения этот показатель достигал в 2021 году (85%), минимального — в 2020-м (52%). В 2019-м и 2022-м доля выплат по смерти заемщиков составляла соответственно 70% и 62% всего возмещения по договорам ипотечного страхования. При этом в 2022 году доля трагедий в общем количестве страховых случаев с ипотечными заемщиками снизилась до 38%. Годом ранее количество выплат по риску "смерть" достигало 76%, в 2019-м и 2020-м этот показатель составлял, соответственно, 60% и 66%.

Самые распространенные причины ухода из жизни ипотечных заемщиков — это различные заболевания (52%) и несчастные случаи (47%). Причем за последние четыре года более 12% выплат по смерти в результате болезни приходится на COVID-19 и вызванные им осложнения. Таким образом находившаяся на пике два года пандемия коронавируса спровоцировала больше смертей, чем болезни сердечно-сосудистой системы (11%) и различные онкологические заболевания (7%).

Другой распространенной причиной выплат по полисам страхования жизни и здоровья ипотечных заемщиков является установление предусмотренной в договоре группы инвалидности: либо в результате производственных или бытовых травм и дорожно-транспортных происшествий, либо вследствие тяжелой болезни.

Как подсчитали в "Росгосстрахе", больше всего печальных страховых событий отмечается со страхователями в возрасте от 43 до 53 лет. 56% выплат по полисам ипотечного страхования связаны со смертью мужчин, 44% — женщин.

"Закон требует от заемщика в обязательном порядке застраховать только квартиру, поскольку до выплаты кредита она находится в залоге у банка. Но при этом обязательное ипотечное страхование покрывает только конструктивные элементы, даже без отделки. Лишь комплексный договор, включающий в том числе личное страхование жизни и здоровья заемщика, может обеспечить защиту финансового благополучия его близких в случае трагических событий, — напоминает начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК "Росгосстрах" Полина Григорьева. — Заключая такой договор, заемщик, по сути, проявляет заботу о своих наследниках, которым в случае его ухода из жизни достанется недвижимость, но не перейдут обязательства перед банком по погашению ипотечного кредита. Наша статистика подтверждает правильность такого подхода, тем более в случае пандемий — по мере роста портфеля договоров постоянно увеличивается и объем выплачиваемого "Росгосстрахом" возмещения по личному страхованию заемщиков. Так, в прошлом году выплаты выросли почти на 39% по сравнению с 2021 годом и превысили 340 млн рублей".