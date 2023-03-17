ВСК рассчитала, в какую сумму обойдется включение Tank 300 в автопарк такси

В начале марта в России стартовали продажи Tank 300 — первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor. В честь события специалисты Страхового Дома ВСК решили рассчитать, в какую сумму владельцу обойдется страховка авто. Так, для столичных таксопарков ОСАГО для Tank 300 будет стоить 127 тыс. рублей, а для обычных автомобилистов — около 8 тысяч.

Стартовая цена для Tank 300 составляет 3,7 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для Tank 300, принадлежащего московскому таксопарку, будет варьироваться от 14 934 до 127 260 рублей — в зависимости от уровня аварийности автопарка конкретной компании.

Стоимость обязательного страхования Tank 300 для безаварийного автовладельца-физического лица из Москвы (КБМ — 0,46), в возрасте от 35 до 39 лет, со стажем от 10 до 14 лет составит 8 192 рубля.