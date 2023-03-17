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Страхование Финансы

ВСК рассчитала, в какую сумму обойдется включение Tank 300 в автопарк такси

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале марта в России стартовали продажи Tank 300 — первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor. В честь события специалисты Страхового Дома ВСК решили рассчитать, в какую сумму владельцу обойдется страховка авто. Так, для столичных таксопарков ОСАГО для Tank 300 будет стоить 127 тыс. рублей, а для обычных автомобилистов — около 8 тысяч.

Стартовая цена для Tank 300 составляет 3,7 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для Tank 300, принадлежащего московскому таксопарку, будет варьироваться от 14 934 до 127 260 рублей — в зависимости от уровня аварийности автопарка конкретной компании.

Стоимость обязательного страхования Tank 300 для безаварийного автовладельца-физического лица из Москвы (КБМ — 0,46), в возрасте от 35 до 39 лет, со стажем от 10 до 14 лет составит 8 192 рубля.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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