В Самаре спасли рыбака с дрейфующей льдины

В четверг, 16 марта, в Самаре рыбак оказался на дрейфующей льдине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На Волге около Вилоновского спуска 74-летний мужчина оказался на льдине, которая отошла от берега и дрейфовала в сторону фарватера. В 13:20 судно на воздушной подушке доставило рыбака на берег.
Кроме того, в тот же день спасатели ПСП "Красная Глинка" спасли двух рыбаков, провалившихся под лед на Волге около кафе "Панорама". Спасателям потребовалось 12 минут, чтобы оказать помощь.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!