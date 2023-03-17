В Самаре спасли рыбака с дрейфующей льдины

В четверг, 16 марта, в Самаре рыбак оказался на дрейфующей льдине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

На Волге около Вилоновского спуска 74-летний мужчина оказался на льдине, которая отошла от берега и дрейфовала в сторону фарватера. В 13:20 судно на воздушной подушке доставило рыбака на берег.

Кроме того, в тот же день спасатели ПСП "Красная Глинка" спасли двух рыбаков, провалившихся под лед на Волге около кафе "Панорама". Спасателям потребовалось 12 минут, чтобы оказать помощь.