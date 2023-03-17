В центре Самары обрушилась кирпичная стена подвала жилого многоквартирного дома

В пятницу, 17 марта, в 20:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном разрушении кирпичной стены подвального помещения двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома на ул. Самарская, 147 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов сотрудники чрезвычайной службы установили, что площадь обрушения составляет 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Дом в 2021 году признан аварийным.

В региональном управлении МЧС России также отметили, что на 18 марта в администрации внутригородского района запланировано совещание по вопросу предоставления маневренного помещения.

Всего на место происшествия привлекались 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и 3 единицы техники.

Напомним, что на прошлой неделе старая кирпичная стена погребла под собой иномарку, владельцы которой, по счастью, успели выйти из нее.