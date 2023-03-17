В центре Самары обрушилась кирпичная стена подвала жилого многоквартирного дома

В пятницу, 17 марта, в 20:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном разрушении кирпичной стены подвального помещения двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома на ул. Самарская, 147 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на вызов сотрудники чрезвычайной службы установили, что площадь обрушения составляет 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Дом в 2021 году признан аварийным.
В региональном управлении МЧС России также отметили, что на 18 марта в администрации внутригородского района запланировано совещание по вопросу предоставления маневренного помещения.
Всего на место происшествия привлекались 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и 3 единицы техники.
Напомним, что на прошлой неделе старая кирпичная стена погребла под собой иномарку, владельцы которой, по счастью, успели выйти из нее.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!