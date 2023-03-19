ЦСК ВВС обыграли "Челны" в первом матче розыгрыша Кубка Федерации

В субботу, 18 марта, в Самаре состоялся первый матч розыгрыша Кубка Федерации между ЦСК ВВС и "Челнами".
Игра завершилась со счетом - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). У "летчиков" шайбы забросили: Филиппов Егор, Зубчинский Павел, Жирнов Павел, Ефремов Семен. Счет в серии - 1:0.
Второй матч пройдет 19 марта во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Начало в 17:00. Вход свободный.
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